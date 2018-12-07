Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что люди должны платить только за фактически потребленный газ и, что облгазы проверят.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что украинцы должны платить только за потребленный газ и анонсировал проверку облгазов.

Он также заявил, что нужно платить по действующему тарифу на газ.

– Все остальное – это мошенничество со стороны снабжающих организаций… Нафтогаз дал разъяснение, согласно которому не может быть никаких предыдущих долгов, начислений, – сказал Гройсман.

Премьер-министр добавил, что подготовил поручение, с которым обратится к министру энергетики и Нацкомиссии, которая имеет полномочия контроля и проверки.

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По его словам монополистов нужно “вжарить по первое число”, поскольку они уже “сели на шею и свесили ноги”.

К слову, Нафтогаз на декабрь 2018 снизил цену на газ для промышленных потребителей на 16,5-17%.