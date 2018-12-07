Украинские консулы в Москве уже посетили семь украинских моряков в следственных изоляторах Матросская тишина и Лефортово.

Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

– Мы принимаем системные меры по защите прав украинских военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в РФ, и благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным, – сказал Погорельцев.

Детали встречи не сообщаются, отсутствует информация и о состоянии моряков.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были ранены и задержаны украинские моряки. Над ними состоялся суд в Симферополе, в ходе которого пленные моряки были отправлены в СИЗО в Москве. Там они пробудут до 25 января 2019 года.