Спутниковые снимки зафиксировали, что неподалеку от украинской границы находятся сотни боевых танков РФ.

Спутниковые снимки Google Earth, сделанные в ноябре, говорят о том, что на новой военной базе недалеко от границы с Украиной находятся несколько сотен российских танков, сообщает Defence Blog.

Военная база находится всего в 18 км от украинской границы.

На снимках можно увидеть танки Т-64 и Т-62М. Кроме того, на военной базе находятся артиллерийские системы и военные грузовики.

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К слову, на Донбассе боевики создали так называемые “патриотические лагеря”, в которых учат детей обращаться с оружием и ненавидеть Украину.