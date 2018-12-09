В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что ведут переговоры об освобождении украинских моряков.

В УПЦ МП ответили на просьбу президента Петра Порошенко посодействовать в освобождении украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе. Церковь заявила, что соответствующие переговоры ведутся, передает ТАСС.

По словам архиепископа Климента, церковь постоянно участвует в процессе освобождения украинских солдат, которых держат на временно оккупированных территориях и в РФ.

Климент добавил, что Блаженнейший не раз обращался с соответствующей просьбой к московскому патриарху Кириллу и по церковной линии продолжаются переговоры.

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Он подытожил, что сейчас результатов обращений нет.

Напомним, президент Петр Порошенко обратился к главе УПЦ Московского патриархата Онуфрию с просьбой посодействовать освобождению украинских моряков, которые сейчас находятся в московском СИЗО.