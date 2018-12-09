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Порошенко попросив главу УПЦ МП посприяти звільненню українських моряків

Петро Порошенко звернувся до глави УПЦ Московського патріархату Онуфрія з проханням посприяти звільненню українських моряків, які зараз знаходяться у московському СІЗО.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Перший східний, передає прес-служба президента України.

– Звернувся до нього з проханням негайно зв’язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків – Ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдатів. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якомога швидше, – каже Порошенко.

Він також зазначив, що відразу після захоплення українських моряків Росією намагався зв’язатися з Володимиром Путіним. Порошенко хотів отримати від глави російської держави пояснень дій з боку армії РФ.

– Ви знаєте, що Путін уникає розмови, – сказав Порошенко.

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Нагадаємо, що у результаті агресії Росії у Керченській протоці були захоплені українські моряки. Вони зараз перебувають у московському СІЗО.

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