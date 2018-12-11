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Факти / Україна / Суспільство / Опалення здорожчає ще в шести містах - де та на скільки/

Отопление подорожает еще в шести городах – где и на сколько

С 1 января 2019 года в Черкассах, Каменец-Подольском, Виннице, Хмельницком, Одессе и Киеве тарифы на тепло вырастут на 15-30%.

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 января 2019 года повысила тарифы на отопление для населения на 15-30% в шести городах.

Решение было принято во время заседания НКРЭКУ.

Тарифы на тепло вырастут для следующих предприятий:

  • КПТС Черкассытеплокоммунэнерго – 14,6%;
  • КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) – 19,3%;
  • КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) – 19,4%;
  • КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ – 17,8%;
  • КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ – 20,1%;
  • МКП Хмельницктеплокоммунэнерго – 18,2%;
  • МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 – 30%;
  • ООО Ровнотеплоэнерго – 28,1%.

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По словам председателя комиссии Оксаны Кривенко, повышение тарифов обусловлено изменением цены на газ, чтобы предприятия могли закупить топливо.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве с 1 января вырастет тариф на тепло на 22,7%.

Фото: Dreamstime

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