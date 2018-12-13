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Факти / Україна / Суспільство / Грип атакує! У п’яти областях перевищено епідпоріг, одна людина померла/

Грипп атакует! В пяти областях превышен эпидпорог, один человек умер

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог в пяти областях.

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшую неделю количество заболеваемости гриппом выросло до более 203 тыс.

Наибольший процент – 67% – наблюдается среди детей в возрасте до 17 лет.

Сейчас зафиксирован один летальный случай от гриппа.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка

К слову, в Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ.

Чтобы уменьшить риск заболеваемости, в Минздраве призывают делать прививки.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за гриппа в Киеве начальные классы в трех школах отправили на карантин.

Фото: Pixabay

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