Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемический порог в пяти областях.
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За прошедшую неделю количество заболеваемости гриппом выросло до более 203 тыс.
Наибольший процент – 67% – наблюдается среди детей в возрасте до 17 лет.
Сейчас зафиксирован один летальный случай от гриппа.
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К слову, в Украине наблюдается средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ.
Чтобы уменьшить риск заболеваемости, в Минздраве призывают делать прививки.
Ранее Факты ICTV писали, что из-за гриппа в Киеве начальные классы в трех школах отправили на карантин.
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