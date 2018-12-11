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Факти / Україна / Суспільство / Грип у Києві: початкові класи у трьох школах на карантині/

Грипп в Киеве: начальные классы в трех школах на карантине

Из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ в трех школах Киева приостановили занятия в начальных классах, или в тех классах, где отсутствуют 20% учащихся.

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников выросла на 8,9%, поэтому принято решение о частичном приостановлении обучения в трех школах, сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– Сейчас для учеников начальных классов специализированной школы №88 Печерского района приостановлен учебный процесс. В Святошинском районе приостановлены занятия в одном из классов школы №50 и в еще одном – в УВК Лилия, – цитирует чиновника пресс-служба столичной мэрии.

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При этом он отметил, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Поворозник также рассказал, что сейчас в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне, характерном для данного периода года, а увеличение больных за 49-ю неделю незначительное – на 4,3%.

Ранее в Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 30 школ.

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