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Факти / Україна / Політика / СБУ закрила справу про підтримку сепаратизму співробітниками Укрінбанку/

СБУ закрыла дело о поддержке сепаратизма сотрудниками Укринбанка

Служба безопасности Украины закрыла дело о якобы причастности сотрудников Укринбанка к поддержке сепаратистских организаций еще в 2017 году за отсутствием состава преступления.

Об этом сказано в официальном ответе компании Укринком, которая является правопреемником выведенного с рынка Укринбанка, на заявление заместителя директора Фонда гарантирования вкладов физлиц Андрея Оленчика. Ответ опубликован пресс-службой компании вместе с копией соответствующего письма от СБУ.

В письме на имя главы правления компании Укринком сказано, что уголовное производство №22014000000000473 от 07.10.2014 г. в части содействия деятельности террористической организации, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, закрыто.

– Дело, возбужденное СБУ, по которому через счета в Луганске и Свердловске будто бы прошли 4,5 млн грн, было закрыто еще в прошлом году за отсутствием состава преступления, – сказано в сообщении компании Укринком от имени ее владельца Владимира Клименко.

Чиновник Фонда гарантирования вкладов приводил это дело в качестве одного из аргументов, чтобы выразить сомнения в намерении компании Укринком участвовать в восстановлении Донбасса после завершения войны с Россией как причине перерегистрации компании в Северодонецке.

Ранее СМИ сообщали о якобы причастности сотрудников Луганского и Свердловского отделений Укринбанка к финансированию террористов.

Владелец Укринкома Владимир Клименко заявил, что компания после завершения войны на Донбассе планирует реализовывать в регионе инвестиционные проекты.

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