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Голос Украины опубликовал закон о бюджете 2019

Газета Голос Украины опубликовала закон Украины о бюджете 2019.

Издание Голос Украины опубликовало закон О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Он вступит в силу с 1 января.

Согласно документу, с 1 января минимальная заработная плата составит 4 173 грн.

Читайте: Государственный бюджет 2019: основные цифры

Кроме того, повысится также прожиточный минимум. С 1 января он составит 1 853 грн, с 1 июля 1 936 грн, а с 1 декабря 2 027 грн.

Напомним, 23 ноября Верховная Рада приняла бюджет 2019. За него проголосовали 240 народных депутатов.

7 декабря закон подписал президент Петр Порошенко.

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