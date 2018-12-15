Газета Голос Украины опубликовала закон Украины о бюджете 2019.
Издание Голос Украины опубликовало закон О государственном бюджете Украины на 2019 год.
Он вступит в силу с 1 января.
Согласно документу, с 1 января минимальная заработная плата составит 4 173 грн.
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Кроме того, повысится также прожиточный минимум. С 1 января он составит 1 853 грн, с 1 июля 1 936 грн, а с 1 декабря 2 027 грн.
Напомним, 23 ноября Верховная Рада приняла бюджет 2019. За него проголосовали 240 народных депутатов.
7 декабря закон подписал президент Петр Порошенко.
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