PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Об’єднавчий Собор Української православної церкви - ОНЛАЙН/

Объединительный Собор Украинской православной церкви – ОНЛАЙН

Объединительный Собор Украинской православной церкви проходит сегодня в Киеве. Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию событий.

Объединительный Собор Украинской православной церкви ориентировочно продлится на протяжении дня.

Здесь выберут предстоятеля и статут объединенной церкви.

Новая поместная церковь может стать 15-й автокефальной церковью мира.

Текстовая онлайн-трансляция Объединительного Собора Украинской православной церкви:

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Объединительный Собор: как готовился и какие вопросы будут обсуждать
Кирилл пожаловался на Украину Папе Римскому и в ООН
Глава поместной церкви: собор КП назвал своего кандидата
Кто возглавит поместную церковь: Киевский патриархат выбрал своего кандидата
Стану на сторону монахов! Усик сделал громкое заявление о захвате Лавры
Вручение томоса об автокефалии – названа точная дата
Вселенский патриархат проводит первую службу в Андреевской церкви
Оппозиция пожаловалась в Конституционный суд на просьбу о томосе
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка