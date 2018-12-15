В День Святого Николая, 19 декабря, ожидается настоящая зимняя погода – местами до 13 градусов мороза.
Погоду на День Святого Николая публикует Укргидрометцентр.
Холоднее всего будет на севере и в центре, а теплее всего – на Закарпатье, где днем возможна плюсовая температура.
Запад
Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью от -6 до -10 градусов, днем 4-7 ниже нуля. На Закарпатье в течение суток от -2 до +2.
Север
Здесь тоже сухо, температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днем 6-10 ниже нуля.
Юг
Осадки не ожидаются, ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем от -1 до -5.
Центр
Сухо и облачно, ночью очень холодно – от -8 до -12 градусов, днем 3-9 ниже нуля.
Восток
Снега не будет, ночью от 5 до 11 градусов мороза, днем -3 -7.
Киев
Холодно и сухо будет и в столице. Ночью -11 -13, днем -8 -11 градусов.
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Кстати, Факты ICTV составили список интересных мест, которые можно посетить с ребенком на День Святого Николая.