В День Святого Николая, 19 декабря, ожидается настоящая зимняя погода – местами до 13 градусов мороза.

Погоду на День Святого Николая публикует Укргидрометцентр.

Холоднее всего будет на севере и в центре, а теплее всего – на Закарпатье, где днем возможна плюсовая температура.

Запад

Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью от -6 до -10 градусов, днем ​​4-7 ниже нуля. На Закарпатье в течение суток от -2 до +2.

Север

Здесь тоже сухо, температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днем ​​6-10 ниже нуля.

Юг

Осадки не ожидаются, ночью от 3 до 7 градусов мороза, днем ​​от -1 до -5.

Центр

Сухо и облачно, ночью очень холодно – от -8 до -12 градусов, днем ​​3-9 ниже нуля.

Восток

Снега не будет, ночью от 5 до 11 градусов мороза, днем ​​-3 -7.

Киев

Холодно и сухо будет и в столице. Ночью -11 -13, днем ​​-8 -11 градусов.

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Кстати, Факты ICTV составили список интересных мест, которые можно посетить с ребенком на День Святого Николая.