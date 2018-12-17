Регулярное нарушение прав и свобод граждан в Украине во многом формируют отношение людей к наиболее резонансным темам, которые вызывают дискуссии в обществе: сексуальные меньшинства, однополые браки, легализация оружия и легких наркотиков.

Такое мнение высказал практикующий психолог, член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП) Спартак Суббота, комментируя результаты исследования компании Seetarget Толерантность или нетерпимость. Социологический взгляд.

Как отмечается в результатах опроса, у 55,2% украинцев вызывают настороженность люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и только 8,8% относится к представителям ЛГБТ доброжелательно. Более чем три четверти граждан против легализации оружия (76%), при этом ее поддерживают только 20,4%. Легализация легких наркотиков не нашла поддержки у 85,8% опрошенных, и только 9,1% стали сторонниками этой идеи.

– Если мы постоянно видим нарушение, несоблюдение прав, отсутствие норм или хотя бы какого-то контроля в сфере защиты прав граждан – это формирует у общества определенную стигматизацию в восприятии отдельных социальных групп. Пока в украинском обществе сильна эта стигматизация, у граждан будет превалировать критическое отношение к таким вопросам, как легализация однополых браков, легких наркотиков или оружия. Со своей стороны мы развиваем стратегию дестигматизации в Украине, потому что она не дает возможности жить полноценной жизню и максимально полно интегрироваться в общество, – подчеркнул психолог.

По словам Спартака Субботы, на нетерпимость украинцев к ЛГБТ-сообществам влияет личный круг общения, культурные особенности и нежелание выйти из зоны комфорта.

– Человек, воспитанный в определенных культурных особенностях, сталкивается с тем, что его убеждения регулярно подтверждаются кругом общения. Для того, чтобы получить коррекционный опыт, ему нужно выйти из зоны комфорта, сменить поле деятельности. То есть менять отношение к гендеру не выгодно, потому что ты теряешь взаимодействие с существующим кругом контактов, – отметил психолог.

Социологическое исследование Толерантность или нетерпимость. Социологический взгляд было проведено с 1 по 6 декабря компанией Seetarget методом личных интервью (face-to-face). Территория исследования – вся Украина, кроме республики Крым, а также Луганской и Донецкой областей. Выборка – 1207 респондентов. Погрешность – не более 1,7-2,9%.

Результаты исследования были обнародованы 17 декабря в пресс-центре Интерфакс-Украина, где их представили директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, эксперт по социальным и политическим вопросам Джейсон Джей Смарт (США), психоаналитик, кандидат психологических наук Спартак Суббота и экспертка по вопросам гендера Елена Харченко.

Компания Seetarget – член Социологической ассоциации Украины, ее команда объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов. Основные инструменты компании: проведение социологических исследований, экзитполов, интернет-опросов, глубинный анализ данных (дата-майнинг), работа с фокус-группами, сплит-тестирование, колл-центр, микротаргетинг.