В течение недели погода в Украине будет переменчивой – первые три дня сухо и солнечно, а с четверга снова похолодание и мокрый снег с дождем.
Прогноз погоды на неделю, с 18 по 22 февраля, публикует Укргидрометцентр.
В понедельник, 18 февраля, сухо и солнечно на всей территории Украины.
Ночью температура местами еще 0 градусов, или чуть ниже, однако днем будет по-весеннему тепло.
На юге до +10, в западных областях +8, в центре +7, на востоке до +4.
В северных областях – от +4 до +8.
В Киеве без осадков, ночью -1 +1, а днем 4-6 градусов тепла.
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На вторник, 19 февраля, синоптики также прогнозируют сухую погоду.
Правда, ночью жители некоторых регионов почувствуют значительное похолодание.
В частности, на севере до 8-10 градусов мороза, а днем здесь потеплеет до 3-7 градусов тепла.
Дневная температура на западе местами будет достигать +10, на юге и в центре +6, на востоке от -1 до +3.
В столице без осадков, ночью 6-8 градусов мороза, днем 4-6 выше нуля.
В среду, 20 февраля, осадков не ожидается, ночные морозы ослабнут, днем везде плюсовая температура.
Теплее всего будет на западе – до +9, на севере, в центре и на юге 4-6 градусов тепла.
В восточных областях – от +3 до +5.
В Киеве сухо, ночью -2 -4, днем +4 +6.
На четверг, 21 февраля, прогнозируют мокрый снег с дождем на востоке, а также в некоторых областях на севере и в центре. Дневная температура в этих регионах будет колебаться в пределах 0 +2 градусов.
На западе от +6 до +8, на юге местами +9.
В Киеве без существенных осадков, в течение суток от -1 до +1.
В пятницу, 22 февраля, мокрый снег с дождем ожидается везде, кроме востока Украины. С осадками придет похолодание.
В восточных областях ночью до 10 градусов мороза, днем 2-4 ниже нуля.
Примерно такая же дневная температура на севере и в центре.
На юге и западе – от 0 до +4.
В столице снег, ночью и днем 1-3 градуса мороза.
К слову, стал известен прогноз погоды на первый месяц весны.