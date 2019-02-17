В течение недели погода в Украине будет переменчивой – первые три дня сухо и солнечно, а с четверга снова похолодание и мокрый снег с дождем.

Прогноз погоды на неделю, с 18 по 22 февраля, публикует Укргидрометцентр.

В понедельник, 18 февраля, сухо и солнечно на всей территории Украины.

Ночью температура местами еще 0 градусов, или чуть ниже, однако днем ​​будет по-весеннему тепло.

На юге до +10, в западных областях +8, в центре +7, на востоке до +4.

В северных областях – от +4 до +8.

В Киеве без осадков, ночью -1 +1, а днем ​​4-6 градусов тепла.

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На вторник, 19 февраля, синоптики также прогнозируют сухую погоду.

Правда, ночью жители некоторых регионов почувствуют значительное похолодание.

В частности, на севере до 8-10 градусов мороза, а днем ​​здесь потеплеет до 3-7 градусов тепла.

Дневная температура на западе местами будет достигать +10, на юге и в центре +6, на востоке от -1 до +3.

В столице без осадков, ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​4-6 выше нуля.

В среду, 20 февраля, осадков не ожидается, ночные морозы ослабнут, днем ​​везде плюсовая температура.

Теплее всего будет на западе – до +9, на севере, в центре и на юге 4-6 градусов тепла.

В восточных областях – от +3 до +5.

В Киеве сухо, ночью -2 -4, днем ​​+4 +6.

На четверг, 21 февраля, прогнозируют мокрый снег с дождем на востоке, а также в некоторых областях на севере и в центре. Дневная температура в этих регионах будет колебаться в пределах 0 +2 градусов.

На западе от +6 до +8, на юге местами +9.

В Киеве без существенных осадков, в течение суток от -1 до +1.

В пятницу, 22 февраля, мокрый снег с дождем ожидается везде, кроме востока Украины. С осадками придет похолодание.

В восточных областях ночью до 10 градусов мороза, днем ​​2-4 ниже нуля.

Примерно такая же дневная температура на севере и в центре.

На юге и западе – от 0 до +4.

В столице снег, ночью и днем ​​1-3 градуса мороза.

К слову, стал известен прогноз погоды на первый месяц весны.