Протягом тижня погода в Україні буде мінливою – перші три дні сухо та сонячно, а з четверга знову похолодання та мокрий сніг з дощем.

Прогноз погоди на тиждень, з 18 по 22 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У понеділок, 18 лютого, сухо і сонячно на всій території України.

Вночі температура подекуди ще 0 градусів, або трохи нижче, проте вдень буде по-весняному тепло.

На півдні до +10, у західних областях +8, у центрі +7, на сході до +4.

У північних областях – від +4 до +8.

У Києві без опадів, вночі -1 +1, а вдень 4-6 градусів тепла.

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На вівторок, 19 лютого, синоптики також прогнозують суху погоду.

Щоправда, вночі жителі деяких регіонів відчують значне похолодання.

Зокрема, на півночі до 8-10 градусів морозу, а вдень тут потепліє до 3-7 градусів тепла.

Денна температура на заході місцями сягатиме +10, на півдні та у центрі +6, на сході від -1 до +3.

У столиці без істотних опадів, вночі 6-8 градусів морозу, вдень 4-6 вище нуля.

У середу, 20 лютого, опаді не очікується, нічні морози послабляться, вдень скрізь плюсова температура.

Найтепліше буде на заході – до +9, на півночі, у центрі та на півдні 4-6 градусів тепла.

У східних областях – від +3 до +5.

У Києві сухо, вночі -2 -4, вдень +4 +6.

На четвер, 21 лютого, прогнозують мокрий сніг з дощем на сході, а також у деяких областях на півночі та у центрі. Денна температура в цих регіонах коливатиметься в межах 0 +2 градусів.

На заході від +6 до +8, на півдні місцями +9.

У Києві без істотних опадів, протягом доби від -1 до +1.

У п’ятницю, 22 лютого, мокрий сніг з дощем очікується скрізь, окрім сходу України. З опадами прийде похолодання.

У східних областях вночі до 10 градусів морозу, вдень 2-4 нижче нуля.

Приблизно така ж денна температура на півночі та у центрі.

На півдні та заході – від 0 до +4.

У столиці сніг, вночі і вдень 1-3 градуси морозу.

До речі, став відомий прогноз погоди на перший місяць весни.