Почти два года украинцы ездят в Европу без виз. Пересечь шенгенскую границу можно только при наличии биометрического загранпаспорта.

Для того, чтобы свободно путешествовать по Европе необходимо иметь биометрический заграничный паспорт.

Ажиотаж спал, очередей и проблем с изготовлением паспортов уже нет.

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Для тех, кто еще не оформил паспорт, Факты ICTV решили напомнить, как и где это делается и какие нужны документы.

Где оформить

Все желающие граждане Украины могут оформить биометрический паспорт в отделении Государственной миграционной службы или в отделении Паспортного сервиса Документ.

Полный список адресов отделений всех организаций по оформлению паспортов можно найти здесь.

Перед походом стоит воспользоваться полезной услугой электронной очереди, чтобы избежать неприятных моментов ожидания. Записаться можно здесь.

Какие документы нужны для оформления

Для украинцев старше 16 лет

Заявление-анкета (заполняется в центре); Паспорт гражданина Украины; Идентификационный код; Оплаченный счет за административный сбор; Старый загранпаспорт.

Для украинцев младше 16 лет

Заявление-анкета (заполняется в центре); Свидетельство о рождении или паспорт, если есть; Оплаченный счет за административный сбор.

К слову, старый загранпаспорт проверяется, но остается у владельца и является действительным до конца срока, указанного в нем.

Во время оформления сотрудник организации сканирует отпечатки указательных пальцев, фотографирует и оцифровует подпись.

Сколько стоит паспорт и сколько ждать

В отделении ГМС

20 рабочих дней – 557 грн 32 коп.

7 рабочих дней – 810 грн 32 коп.

3 рабочих дня – 810 грн. 32 коп. (делается при наличии документа, подтверждающего срочный выезд за границу).

Оплатить можно в любом банке и в терминалах Государственной административной службы.

В отделении Паспортного сервиса ГП Документ

7 рабочих дней – 1210 грн 32 коп.

20 рабочих дней – 957 грн 32 коп.

Оплатить можно в терминалах на месте. В отделениях есть консультанты, которые помогут быстро и правильно все оплатить.

Когда забрать паспорт и какие нужны документы

По факту готовности загранпаспорта вам придет СМС на указанный при оформлении мобильный номер.

Также следить за готовностью документа можно здесь, если оформили в ГМС или здесь, если в ГП Документ.

Для получения биометрического паспорта необходимо предъявить паспорт гражданина Украины.

Напомним, в прошлом году паспорт гражданина Украины поднялся на 24-е место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018.