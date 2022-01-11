Рейтинг паспортов мира: в лидерах Япония и Сингапур, Украина – на 35-м месте

Исследовательская группа Henley&Partners опубликовала очередной индекс паспортов. Он основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулярно от 2006 года отслеживает самые удобные в мире паспорта.

Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений. По данным четвертого квартала 2021 года, на первом месте паспорта двух азиатских государств: Сингапура и Японии. Их граждане могут въезжать в 192 страны.

Если сравнивать с Азербайджаном и Арменией, то паспорта этих стран на 74 и 78 местах соответственно почти внизу рейтинга страны. Граждане этих двух государств могут без виз посетить менее 70 стран.

Второе место разделили Германия и Южная Корея, их паспорта дают право на свободный въезд в 190 стран. На третьем месте сразу четыре государства – Финляндия, Италия, Люксембург и Испания.

Украинский загранпаспорт находится на 35 месте, разделяя эту строчку с Парагваем: безвизовый въезд возможен в 141 страну. На этом месте украинский паспорт находился в апреле 2021 года. А в октябре прошлого года он был на 38-й строчке.

В пятерку худших паспорта, владельцам которых требуется предварительная виза или виза по прибытии, входят: Йемен (33), Пакистан (31), Сирия (29), Ирак (28), Афганистан (26).

Индекс паспортов – первый в истории международный рейтинг стран по свободе передвижения граждан, отражающий международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года индекс паспортов обновляется ежеквартально.

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Источник: Henley & Partners