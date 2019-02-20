PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Что может привести к срыву второго тура выборов 2019 - Магера/

Что может привести к срыву второго тура выборов 2019 – Магера

Можно на 99% прогнозировать, что по результатам голосования 31 марта на выборах президента Украины будет второй тур.

Вибори

О большой вероятности второго тура на выборах 2019 заявил экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Также он не исключает возможность срыва второго тура голосования, передает УНИАН.

На это, по его мнению, есть две причины. Первая заключается в обращении кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов.

– Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой, – сказал Магера.

Еще один риск заключается в возможности не уложиться в сроки проведения повторного голосования.

Также может понадобиться внесение изменений в государственный бюджет на 2019 года для увеличения финансирования выборов 2019.

Читайте: Выборы 2019: кандидатов просят верифицироваться в Facebook и Instagram

К слову, принять участие в голосовании на выборах президента 2019 не смогут почти миллион граждан Украины – у них просто нет прописки.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: кандидатов просят верифицироваться в Facebook и Instagram
На выборах не смогут проголосовать почти миллион украинцев – причина
Выборы 2019: как голосовать жителям в зоне ООС
Турчинов рассказал о планах РФ по вмешательству в выборы Украины
Как фандрайзинг может решить целый ряд проблем Украины
Переворот во время выборов: СБУ сорвала план РФ Белые балаклавы
Выборы 2019: что делать, если вас нет в избирательном списке
Получили $2 тыс.! Кто и для чего пытался поджечь храм МП в Запорожье
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка