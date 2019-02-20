Можно на 99% прогнозировать, что по результатам голосования 31 марта на выборах президента Украины будет второй тур.

О большой вероятности второго тура на выборах 2019 заявил экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Также он не исключает возможность срыва второго тура голосования, передает УНИАН.

На это, по его мнению, есть две причины. Первая заключается в обращении кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов.

– Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой, – сказал Магера.

Еще один риск заключается в возможности не уложиться в сроки проведения повторного голосования.

Также может понадобиться внесение изменений в государственный бюджет на 2019 года для увеличения финансирования выборов 2019.

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К слову, принять участие в голосовании на выборах президента 2019 не смогут почти миллион граждан Украины – у них просто нет прописки.