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На выборах не смогут проголосовать почти миллион украинцев – причина

Принять участие в голосовании на выборах президента 2019 не смогут почти миллион граждан Украины – у них просто нет прописки.

Как узнать где голосовать на выборах

Такие данные озвучил руководитель Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах на конференции Избирательная кампания в Украине, передает РБК-Украина.

По его словам, украинцев без зарегистрированного места проживания невозможно включить ни в один избирательный участок.

– Они имеют штампик “выбыл” в паспорте, и включить мы их никуда не можем. Это уже, по сути, целая армия наших избирателей, – рассказал Стельмах.

Он считает, что для решения этой проблемы необходимы законодательные изменения.

Читайте: Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования

К слову, Факты ICTV писали о том, что понадобится украинцам за рубежом для того, чтобы принять участие в голосовании.

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