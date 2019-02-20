Принять участие в голосовании на выборах президента 2019 не смогут почти миллион граждан Украины – у них просто нет прописки.

Такие данные озвучил руководитель Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах на конференции Избирательная кампания в Украине, передает РБК-Украина.

По его словам, украинцев без зарегистрированного места проживания невозможно включить ни в один избирательный участок.

– Они имеют штампик “выбыл” в паспорте, и включить мы их никуда не можем. Это уже, по сути, целая армия наших избирателей, – рассказал Стельмах.

Он считает, что для решения этой проблемы необходимы законодательные изменения.

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К слову, Факты ICTV писали о том, что понадобится украинцам за рубежом для того, чтобы принять участие в голосовании.