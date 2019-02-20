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Що може призвести до зриву другого туру виборів 2019 – Магера

Можна на 99% прогнозувати, що за результатами голосування 31 березня на виборах президента України буде другий тур.

Вибори

Про велику ймовірність другого туру на виборах 2019 заявив екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Також він не виключає можливість зриву другого туру голосування, передає УНІАН. На це, на його думку, є дві причини. Перша полягає у зверненні когось із кандидатів до суду з приводу результатів першого туру виборів.

– Виникає питання, яке залишається на порядку денному, що у такій ситуації робити, не підірве це виборчий процес як такий, – сказав Магера.

Ще один ризик полягає у можливості не вкластися у терміни проведення повторного голосування.

Також може знадобитися внесення змін до державного бюджету на цей рік для збільшення фінансування виборів 2019.

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До речі, взяти участь в голосуванні на виборах президента 2019 не зможуть майже мільйон громадян України – у них просто немає прописки.

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