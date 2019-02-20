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Выборы 2019: кандидатов просят верифицироваться в Facebook и Instagram

Кандидатов в президенты Украины призвали верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram

Выборы 2019: кандидатов просят верифицироваться в Facebook и Instagram

Верификация аккаунтов в соцсетях нужна для предупреждения недобросовестной агитации и создание fake-профилей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Киберполиции Украины уже проконсультировалась с офисом Facebook и будет проводить специальный мониторинг до конца предвыборной кампании.

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– Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы, – отметил Арсен Аваков.

В соцсетях предусмотрена процедура получения отметки blue badge, которая подтверждает подлинность аккаунта.

Будете голосовать на выборах?

  • Еще не решил 66%, 581 голос
    581 голос 66%
    66%
  • Обязательно 18%, 156 голосов
    156 голосов 18%
    18%
  • Нет 12%, 105 голосов
    105 голосов 12%
    12%
  • Скорее всего, да 4%, 38 голосов
    38 голосов 4%
    4%
Всего голосов: 880

Ранее Факты ICTV писали, что подкуп в Украине начинается с суммы, составляющей примерно 60 грн.

Фото: unsplash

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