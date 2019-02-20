Кандидатов в президенты Украины призвали верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram

Верификация аккаунтов в соцсетях нужна для предупреждения недобросовестной агитации и создание fake-профилей, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Киберполиции Украины уже проконсультировалась с офисом Facebook и будет проводить специальный мониторинг до конца предвыборной кампании.

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– Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы, – отметил Арсен Аваков.

В соцсетях предусмотрена процедура получения отметки blue badge, которая подтверждает подлинность аккаунта.

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Обязательно 18%, 156 голосов 156 голосов 18% 18%

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Фото: unsplash