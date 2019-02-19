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В МВД рассказали, какая сумма считается подкупом украинцев

Подкуп в Украине начинается с суммы, составляющей примерно 60 грн.

вибори

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что сейчас в Украине действует законодательство, согласно которому подкуп украинцев начинается с суммы в примерно 60 грн, передает Укринформ.

Он добавил, что ответственность за подкуп также есть и для тех, кто получает деньги – до двух лет лишения свободы. Тем, кто организует подкуп, грозит до семи лет лишения свободы.

– Если ваш подарок, а точнее – предмет избирательной агитации, который вы даете гражданину, не превышает эту сумму, то это не считается подкупом гражданина, – сказал советник министра внутренних дел.

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Советник министра Владимир Филенко также заявил, что предметы избирательной агитации должны быть оплачены из избирательного фонда.

К слову, в МВД заявили, что не допустят провокаций и подкупа во время выборов президента Украины.

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