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Вибори 2019: кандидатів просять верифікуватися у Facebook та Instagram

Кандидатів у президенти України закликали верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram.

Вибори 2019: кандидатів просять верифікуватися у Facebook та Instagram

Верифікація акаунтів у соцмережах потрібна для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

Кіберполіція України вже провела консультації з офісом Facebook та проводитиме спеціальний моніторинг до кінця передвиборної кампанії.

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– Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки, – зазначив Арсен Аваков.

У соцмережах передбачено процедуру отримання позначки blue badge, яка підтверджує автентичність акаунту.

Будете голосувати на виборах?

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  • Ні 18%, 154 votes
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Раніше Факти ICTV писали, що підкуп в Україні починається з суми, яка становить приблизно 60 грн.

Фото: unsplash

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