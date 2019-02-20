Кандидатів у президенти України закликали верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram.
Верифікація акаунтів у соцмережах потрібна для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.
Кіберполіція України вже провела консультації з офісом Facebook та проводитиме спеціальний моніторинг до кінця передвиборної кампанії.
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– Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки, – зазначив Арсен Аваков.
У соцмережах передбачено процедуру отримання позначки blue badge, яка підтверджує автентичність акаунту.
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