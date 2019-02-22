На выборы президента Украины собираются пойти около 71% избирателей.

Результаты опроса Центра Социс говорят о том, что приблизительно 71% украинцев собираются проголосовать на выборах президента.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля. В нем взяли участие около 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность в таком случае составляет около 2,1%.

В результате соцопроса также стало известно, что не определились с тем, пойдут ли на выборы 20% человек, а около 9% не собираются посещать избирательные участки в день выборов.

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К слову, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера рассказал, что именно может сорвать второй тур выборов президента.