На вибори президента України збираються піти близько 71% виборців.
Результати опитування Центру Социс говорять про те, що приблизно 71% українців мають намір проголосувати на виборах президента.
Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. У ньому взяли участь близько 2 тис. осіб віком від 18 років.
Статистична похибка в такому випадку становить близько 2,1%.
У результаті соцопитування також стало відомо, що не визначились з тим, чи підуть на вибори 20% осіб, а близько 9% не збираються відвідувати виборчі дільниці в день виборів.
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До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що саме може зірвати другий тур виборів президента.
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