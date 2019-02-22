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Скільки українців збираються голосувати на виборах 2019 – соцопитування

На вибори президента України збираються піти близько 71% виборців.

Вибори в Україні 2019

Результати опитування Центру Социс говорять про те, що приблизно 71% українців мають намір проголосувати на виборах президента.

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого. У ньому взяли участь близько 2 тис. осіб віком від 18 років.

Статистична похибка в такому випадку становить близько 2,1%.

У результаті соцопитування також стало відомо, що не визначились з тим, чи підуть на вибори 20% осіб, а близько 9% не збираються відвідувати виборчі дільниці в день виборів.

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До слова, заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера розповів, що саме може зірвати другий тур виборів президента.

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