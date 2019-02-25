В марте и апреле пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат 2410 грн компенсации за невыплаченную в 2015-2016 годах индексацию.

Президент Петро Порошенко на совещании в Пенсионном фонде сказал, что тогда не было возможности для индексации, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2015-2016 годах отдавали “каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства”.

– Мы сегодня нашли возможность, чтобы вернуть пенсионерам – и в первую очередь тем, у кого минимальная и ниже минимальной, – индексацию 2015-2016 годов…Мы вышли на цифру 2410 грн, – сказал Порошенко.

Он уточнил, что компенсация пенсий коснется только тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

– Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн – им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля, – добавил Порошенко.

В свою очередь глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что в результате индексации пенсии с марта в среднем повысятся на 255 грн.

При этом повышение составит не менее 100 грн.

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Ранее президент сказал, что средства, полученные от растаможки авто на еврономерах, пойдут на выплату индексированных пенсий.

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