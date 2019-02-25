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Пенсіонери отримають 2,4 тис. грн за невиплачену індексацію

У березні та квітні пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, отримають 2410 грн компенсації за невиплачену в 2015-2016 роках індексацію.

Гривні

Президент Петро Порошенко на нараді в Пенсійному фонді сказав, що тоді не було можливості для індексації, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, в 2015-2016 роках віддавали “кожну копійку Пенсійного фонду на будівництво армії і захист держави”.

– Ми сьогодні знайшли можливість, щоб повернути пенсіонерам – і в першу чергу тим, у кого мінімальна і нижче мінімальної, – індексацію 2015-2016 років…Ми вийшли на цифру 2410 грн, – сказав Порошенко.

Він уточнив, що компенсація пенсій торкнеться тільки тих, хто в результаті індексації, яка відновлюється з 1 березня, отримає невелику суму.

– Але будуть і ті, хто отримає 800, 900 і 1000 грн – їм компенсувати не треба, а тим, хто отримає 100 і 200 грн – вони отримають компенсацію протягом березня і квітня, – додав Порошенко.

У свою чергу глава Мінсоцполітики Андрій Рева повідомив, що в результаті індексації пенсії з березня в середньому підвищаться на 255 грн.

При цьому підвищення складе не менш ніж 100 грн.

Читайте: Субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева

Раніше президент сказав, що кошти, отримані від розмитнення авто на єврономерах, підуть на виплату індексованих пенсій.

Фото: Pixabay

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