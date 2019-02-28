В МИД заявили, что безвизовый режим с Израилем из-за систематического нарушения прав украинских туристов не под угрозой.

Киев не исключает, что ему придется отменить безвизовый режим с любой из стран, если там будут систематически нарушать права туристов из Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

В украинском министерстве напомнили о ситуации, когда в израильском аэропорту задержали самолет из Украины, на борту которого было 140 украинских граждан.

При этом в МИД опровергли информацию, которая появилась в СМИ, о возможности отмены безвизового режима с Израилем из-за систематического нарушения прав украинских туристов на границе с этой страной.

– Неправда в том, что безвиз с Израилем – под угрозой.

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В Израиле случаи задержания туристов из нашей страны объясняют увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

Напомним, по меньшей мере 12 украинцев не могут вылететь из Индии из-за закрытия воздушного пространства.

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