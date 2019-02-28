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Безвізового режиму з Ізраїлем нічого не загрожує – МЗС

У МЗС заявили, що безвізовий режим з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів не під загрозою.

Безвізового режиму з Ізраїлем нічого не загрожує – МЗС

Київ не виключає, що йому доведеться скасувати безвізовий режим з будь-якою з країн, якщо там будуть систематично порушувати права туристів з України.

Про це заявила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

В українському міністерстві нагадали про ситуацію, коли в ізраїльському аеропорту затримали літак з України, на борту якого було 140 українських громадян.

При цьому в МЗС спростували інформацію, яку з’явилася у ЗМІ, про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів на кордоні з цією країною.

– Неправда в тому, що безвіз з Ізраїлем – під загрозою.

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В Ізраїлі випадки затримання туристів з нашої країни пояснюють збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.

Нагадаємо, щонайменше 12 українців не можуть вилетіти з Індії через закриття повітряного простору.

Фото: leshiy985

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