У МЗС заявили, що безвізовий режим з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів не під загрозою.
Київ не виключає, що йому доведеться скасувати безвізовий режим з будь-якою з країн, якщо там будуть систематично порушувати права туристів з України.
Про це заявила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.
В українському міністерстві нагадали про ситуацію, коли в ізраїльському аеропорту затримали літак з України, на борту якого було 140 українських громадян.
При цьому в МЗС спростували інформацію, яку з’явилася у ЗМІ, про можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів на кордоні з цією країною.
– Неправда в тому, що безвіз з Ізраїлем – під загрозою.
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В Ізраїлі випадки затримання туристів з нашої країни пояснюють збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.
Нагадаємо, щонайменше 12 українців не можуть вилетіти з Індії через закриття повітряного простору.
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