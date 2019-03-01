В Украину фрукты из других стран чаще всего привозят недозрелыми. В чем же секрет? Оказывается, в специальной камере, в которую они попадают. Несколько часов в этой камере заменяют 2 недели под солнцем. Экспортеры говорят: ничего вредного в этих фруктах нет. Зато врачи уверены – нет ничего и полезного.

Сейчас в магазинах большинство фруктов и овощей – не украинские. А ввезенные из-за рубежа. Турецкие помидоры, польские яблоки, китайский чеснок. Они дешевле украинских. Отечественным производителям конкурировать с Китаем или Турцией крайне трудно.

Покупаем на рынке три вида помидоров: украинские, турецкие и неизвестного происхождения. Относим их опытному повару. Оказалось, что томаты из Турции повар вообще едва узнал в этом образце. Помидор неизвестного происхождения заподозрили в том, что его чем-то накачали, а также от него пахло подвалом. А вот отечественный образец, по словам повара, спокойно можно употреблять. Вот только стоят украинские помидоры в разы дороже импортных.

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А какая ситуация с фруктами? Уже конец февраля, а они выглядят – как будто только с ветки сорвали. Как такое может быть? Благодаря специальному химикату дефинилу, который позволяет фрукты хранить дольше.

Как же от него уберечься? Если захотелось съесть яблочко, перед употреблением сначала его рассмотрите. Если кожура скользкая, значит обработали химией. Такие яблоки необходимо мыть с мылом. Совет от специалистов – обращать внимание на цену. Слишком дешевое не покупать. А еще лучше – дождаться лета, когда фрукты и овощи появляются уже в садах и на огородах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать овощи и фрукты и не отравиться химикатами.