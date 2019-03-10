PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Беспорядки в Черкассах: полиция задержала двух организаторов

Сотрудники полиции задержали двух организаторов вчерашних беспорядков в Черкассах.

Беспорядки в Черкассах: полиция задержала двух организаторов

Полиция задержала двух граждан, которых подозревают в организации беспорядков в Черкассах.

Об этом сообщает Нацполиция Черкасской области.

– Задержаны двое наиболее активных лиц, которые подозреваются в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, – говорится в сообщении.

Открыто дело по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Читайте: Хищение в оборонке: нескольких подозреваемых выпустили под залог – СМИ

Напомним, что 9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену. В результате этого пострадали 22 полицейских.

ФотоНацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Погружение в ледяную воду: как правильно и кому противопоказано
Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса
Жилье есть, а по документам нет: в Черкассах скандал с социальным домом
Отравление детей в Черкассах: в ГСЧС назвали причину
Отравление в Черкассах: Супрун рассказала о состоянии детей
Воды в подвалах по колено – в Черкассах затопило микрорайон
Побережье Черкасс затянуло желтой пленкой: нечистоты отравляют Днепр и рыбу
Баков уже не видно: Черкассы тонут в мусоре
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка