Сотрудники полиции задержали двух организаторов вчерашних беспорядков в Черкассах.

Полиция задержала двух граждан, которых подозревают в организации беспорядков в Черкассах.

Об этом сообщает Нацполиция Черкасской области.

– Задержаны двое наиболее активных лиц, которые подозреваются в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, – говорится в сообщении.

Открыто дело по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 УК Украины.

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Напомним, что 9 марта в Черкассах проходили мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, во время которых представители Национального корпуса пытались прорваться на сцену. В результате этого пострадали 22 полицейских.

Фото: Нацполиция