Попытка теракта в отеле Ровно: агента завербовали на сайте знакомств
Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, которая готовила теракт в гостинице Ровно.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Попытка теракта в гостинице Ровно: что известно
Теракт в гостинице Ровно по заказу россиян готовила 49-летняя местная жительница.
Как установило расследование, оккупанты завербовали женщину через сайт знакомств.
После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.
В то же время террористка по инструкции российского спецслужбиста приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства для новых терактов.
Самодельное взрывное устройство женщина оставила в одном из номеров гостиничного комплекса.
Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов.
Россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым было снаряжено самодельное устройство.
Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку с поличным, когда та в спешке выезжала из отеля после закладки взрывчатки.
Самодельное взрывное устройство Служба безопасности обезвредила.
Во время обысков в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по части 2 статьи 15, части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Злоумышленница находится под стражей.
Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за попытку совершения террористического акта по заказу российских спецслужб.