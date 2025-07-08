Попытка теракта в отеле Ровно: агента завербовали на сайте знакомств

Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, которая готовила теракт в гостинице Ровно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Попытка теракта в гостинице Ровно: что известно

Теракт в гостинице Ровно по заказу россиян готовила 49-летняя местная жительница.

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Как установило расследование, оккупанты завербовали женщину через сайт знакомств.

После вербовки агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.

В то же время террористка по инструкции российского спецслужбиста приобрела на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства для новых терактов.

Самодельное взрывное устройство женщина оставила в одном из номеров гостиничного комплекса.

Для видеофиксации подрыва женщина установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов.

Россияне планировали дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым было снаряжено самодельное устройство.

Контрразведчики СБУ задержали российскую агентку с поличным, когда та в спешке выезжала из отеля после закладки взрывчатки.

Самодельное взрывное устройство Служба безопасности обезвредила.

Во время обысков в доме задержанной изъят телефон с доказательствами ее работы на врага и составляющие для второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по части 2 статьи 15, части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленница находится под стражей.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за попытку совершения террористического акта по заказу российских спецслужб.

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