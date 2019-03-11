Сразу несколько судей Соломенского райсуда столицы одновременно выбирают меры пяти фигурантам дела о махинациях в оборонке.

Это бывшие и нынешние руководители Спецтехноэкспорта, одного из предприятий Укроборонпрома. Должностных лиц обвиняют в растрате 55 млн грн. и в срыве международных контрактов. В частности, с Индией – на поставку оборонной продукции.

Дело расследуется уже не первый год. Но только на этой неделе она активизировалась. Случайность или нет, но это совпало по времени с обнародованием журналистами программы Наши деньги информации о миллиардных сделках в оборонной сфере.

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На этой неделе всплыли новые факты масштабных махинаций. В частности, о поставках высотомеров для двух военно-транспортных самолетов Ан-26.

Их ремонтировали в Киеве для Казахстана. Журналисты установили, что детали вывозили из России по серой схеме. Запчасти отправляли в Объединенные Арабские Эмираты. Впоследствии в Украину. При этом значительно накручивали цену.

Во всех схемах, которые обнародовали журналисты, фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. А еще бизнесмены Виталий Жуков и Андрей Рогоза – они непосредственно организовывали поставки военного оборудования.

Но почему и генпрокуратура, и антикоррупционное бюро активизировались только сейчас? Ведь по информации нардепа Борислава Березы материалы у правоохранителей были еще несколько лет назад.

Военные аналитики говорят: создается впечатление, что почти два года правоохранители просто не знали, что делать с делом. Ведь слишком влиятельные персонажи в ней фигурируют.

На этой неделе ситуацию в оборонной сфере рассматривали на специальном заседании СНБО. Совет принял решение срочно провести проверку государственного монополиста по торговле оружием.

К слову, хищение в оборонке: нескольких подозреваемых выпустили под залог – СМИ.