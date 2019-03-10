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Факты / Украина

О Донбассе, хищениях в оборонке и моряках: Порошенко дал эксклюзивное интервью

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о ситуации вокруг хищений в оборонке, раскрыл детали предвыборной кампании и выделил борьбу с бедностью, как один из ключевых моментов для Украины.

Петро Порошенко

В эксклюзивном интервью ведущей Фактов Тижня Оксане Соколовой Петр Порошенко рассказал о ситуации вокруг хищения в оборонке:

– Ситуация, которая сегодня существует с точки зрения представления этой информации, требует быстрых и решительных действий.

Среди ключевых вопросов предвыборной кампании президент Украины выделил освобождение Донбасса и Крыма.

– На сегодня у нас есть ключевая позиция фронт, где мы должны держать оборону, где мы должны освободить украинскую землю. Это и останется моим приоритетом, – говорит он.

Среди ключевых вопросов Порошенко также выделил борьбу с бедностью в Украине.

Коснулись и вопроса освобождения украинских моряков, которые уже 100 дней находятся в тюрьмах РФ.

– Не происходит ни одной международной встречи, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не был бы поднят мной или нашими партнерами по НАТО, – говорит президент Украины.

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К слову, аудит государственного концерна Укроборонпром будет проведен до конца текущего года.

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