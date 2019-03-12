Не брали кредитов и не имеете никаких долгов? Не спешите радоваться. Ведь их могут иметь ваши друзья, соседи или коллеги по работе. И тогда коллекторы могут посетить вас.

Галине Тополь уже два года приходят письма от различных финучреждений – с требованием погасить долги за неизвестного ей мужчину. И суммы там немаленькие – от нескольких тысяч гривен и до миллиона. Сначала женщине показалось, что ошиблись адресом. Но переписка переросла в постоянные телефонные звонки, подъезд стали обклеивать листовками с угрозами. И на работу и домой звонят круглосуточно. Родителям Галины даже пришлось дважды менять номера мобильных. Но коллекторы их снова находили. В полиции посоветовали обращаться в суд, потому что это, мол, гражданские отношения. Возбуждать уголовное дело отказались даже когда неизвестные пытались выбить дверь в квартире.

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И такие истории в последнее время стали массовыми по стране. Причем жертвами коллекторов становятся не только беззащитные украинские семьи, но и целые учебные заведения. Одну из киевских школ два года терроризировали коллекторы. Угрожали расправой директору и учителям, запугивали учеников. А все из-за каких-то 2,6 тыс. гривен, которые задолжал сын одной из учительниц. В школе до сих пор не могут отойти от пережитого шока. Говорят, школьные телефоны просто разрывались. Звонили прямо во время уроков. И не только учителям, но и некоторым ученикам, угрожая изнасилованием. Больше всего досталось директору учебного заведения Сергею Горбачеву. Говорит, угрожали сравнять с землей школу, если не погасит долг сына учительницы. А когда он обратился в полицию – это еще больше разозлило коллекторов.

Всего в этом деле 17 пострадавших. Но на суд пришел только директор школы. Другие побоялись. Чего не скажешь о четырех молодых людях, интересы которых в суде представляют аж 5 адвокатов. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы. Суд продолжит заседание уже в апреле. Сергей Горбачев надеется на справедливый приговор. Иначе учителей и в дальнейшем будут пугать и унижать.

Факторинговых компаний, которые выбивают долги из украинцев, развелось за последние годы как грибов. Очень уж прибыльный этот бизнес. И имеет надежную защиту в солидных кабинетах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какими методами у украинцев отбирают жилье и имущество.