Детективы НАБУ собрали доказательства против нардепов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Генпрокурора Украины дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепов Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.

В САП объясняют, что детективы Национального антикоррупционного бюро уже имеют достаточно доказательств того, что народные избранники задекларировали заведомо недостоверную информацию о своих доходах (ст. 366-1 УК Украины).

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Также в САП напоминают, что привлечь Скуратовского и Дзензерского к ответственности можно только после согласия Верховной Рады, представление на которое вносится Генпрокурором или и.о. Генпрокурора.

Напомним, детективы НАБУ задержали действующего и бывшего директоров Спецтехноэкспорта по подозрению в растрате $2,2 млн.

Источник: САП