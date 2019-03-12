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Е-декларації: з двох нардепів готуються зняти недоторканність

Детективи НАБУ зібрали докази проти нардепів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

Верховна Рада

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Генпрокурора України надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

У САП пояснюють, що детективи Національного антикорупційного бюро вже мають достатньо доказів того, що народні обранці задекларували завідомо недостовірну інформацію про свої статки (ст. 366-1 КК України).

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Також у САП нагадують, що притягнути Скуратовського та Дзензерського до відповідальності можна лише після згоди Верховної Ради, подання на яку вносить Генпрокурор чи в.о. Генпрокурора.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали чинного і колишнього директорів Спецтехноекспорту за підозрою у розтраті $2,2 млн.

Джерело: САП

Фото: Dreamstime

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