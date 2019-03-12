Детективи НАБУ зібрали докази проти нардепів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Генпрокурора України надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

У САП пояснюють, що детективи Національного антикорупційного бюро вже мають достатньо доказів того, що народні обранці задекларували завідомо недостовірну інформацію про свої статки (ст. 366-1 КК України).

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Також у САП нагадують, що притягнути Скуратовського та Дзензерського до відповідальності можна лише після згоди Верховної Ради, подання на яку вносить Генпрокурор чи в.о. Генпрокурора.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали чинного і колишнього директорів Спецтехноекспорту за підозрою у розтраті $2,2 млн.

Джерело: САП