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Факты / Украина

Формирование тарифов на тепло: Кабмин поддержал изменения

На заседании Кабинета министров были приняты изменения в закон о формирования тарифов на тепловую энергию.

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Во время заседания Кабинет министров принял законопроект по совершенствованию формирования тарифов на тепло.

Усовершенствованная система учитывает и тепловую энергию, которая была произведена с использованием альтернативных источников.

Правительство ожидает, что принятие указанного законопроекта поможет не только модернизировать систему формирования тарифов на тепло, но и увеличить использование альтернативных источников энергии для ее производства.

Это, в свою очередь, должно привести к уменьшению потребления природного газа для производства тепловой энергии.

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Законопроект внесут на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.

К слову, Кабинет министров принял решение о снижении нормы потребления газа для граждан без счетчиков.

Источник: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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