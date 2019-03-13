На засіданні Кабінету міністрів було ухвалено зміни до закону щодо формування тарифів на теплову енергію.

Під час засідання Кабінет міністрів ухвалив законопроект щодо вдосконалення формування тарифів на тепло.

Вдосконалена система враховує й теплову енергію, що була вироблена з використанням альтернативних джерел.

Уряд очікує, що ухвалення зазначеного законопроекту допоможе не тільки модернізувати систему формування тарифів на тепло, але й збільшити використання альтернативних джерел енергії для її виробництва.

Це, в свою чергу, має призвести до зменшення споживання природного газу для виробництва теплової енергії.

Читайте: В країні почнеться криза! Гройсман про зниження ціни на газ без МВФ

Законопроект внесуть на розгляд Верховної Ради найближчим часом.

До слова, Кабінет міністрів прийняв рішення щодо зниження норми споживання газу для громадян без лічильників.