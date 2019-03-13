Средняя пенсия в Украине составляет 3033 грн.
Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта составляет 3033 грн. Это на 19,3% больше, чем пенсионеры получали по состоянию на 1 января 2019 года.
Размер средней пенсии по видам:
Средняя пенсия по возрасту – 3102 грн (80% пенсионеров);
Средняя пенсия по инвалидности – 2679 грн (13%);
В случае потери кормильца – 2773 грн (5%);
За выслугу лет – 3097 грн (2%).
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Повышение пенсионных выплат:
- 28% пенсионеров – на сумму от 100,01 грн до 400 грн;
- 27% пенсионеров – более 1000 грн;
- 22% – 100 грн;
- 9% – от 400,01 грн до 500 грн;
- 9% – от 500,01 грн до 700 грн;
- 5% – от 700,01 грн до 1000 грн.
К слову, в марте и апреле пенсионеры получат 2410 грн компенсации за невыплаченную индексацию.
Источник: Пенсионный фонд