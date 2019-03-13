Середня пенсія в Україні становить 3033 грн.
Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня становить 3033 грн. Це на 19,3% більше, ніж пенсіонери отримували станом на 1 січня 2019 року.
Розмір середньої пенсії за видами:
Середня пенсія за віком – 3102 грн (80% пенсіонерів);
Середня пенсія за інвалідністю – 2679 грн (13%);
У разі втрати годувальника – 2773 грн (5%);
За вислугу років – 3097 грн (2%).
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Підвищення пенсійних виплат:
- 28% пенсіонерів – на суму від 100,01 грн до 400 грн;
- 27% пенсіонерів – понад 1000 грн;
- 22% – 100 грн;
- 9% – від 400,01 грн до 500 грн;
- 9% – від 500,01 грн до 700 грн;
- 5% – від 700,01 грн до 1000 грн.
До слова, у березні та квітні пенсіонери отримають 2410 грн компенсації за невиплачену індексацію.
Джерело: Пенсійний фонд