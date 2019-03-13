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Середня пенсія в Україні – кому підвищили виплати

Середня пенсія в Україні становить 3033 грн.

Середня пенсія в Україні – кому підвищили виплати

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня становить 3033 грн. Це на 19,3% більше, ніж пенсіонери отримували станом на 1 січня 2019 року.

Розмір середньої пенсії за видами:

Середня пенсія за віком – 3102 грн (80% пенсіонерів);

Середня пенсія за інвалідністю – 2679 грн (13%);

У разі втрати годувальника – 2773 грн (5%);

За вислугу років – 3097 грн (2%).

Читайте: Зміни з 1 березня 2019: підвищення пенсій і старт виплат субсидій грошима

Підвищення пенсійних виплат:

  • 28% пенсіонерів – на суму від 100,01 грн до 400 грн;
  • 27% пенсіонерів – понад 1000 грн;
  • 22% – 100 грн;
  • 9% – від 400,01 грн до 500 грн;
  • 9% – від 500,01 грн до 700 грн;
  • 5% – від 700,01 грн до 1000 грн.

До слова, у березні та квітні пенсіонери отримають 2410 грн компенсації за невиплачену індексацію.

Джерело: Пенсійний фонд

Фото: Dreamstime

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