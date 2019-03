17 марта в Украине, как и в других странах мира, будут праздновать День святого Патрика – покровителя Ирландии. Факты ICTV провели ревизию и подготовили для вас подборку столичных пабов, где можно весело провести традиционный Ирландский праздник.

День святого Патрика уже давно празднуется и в Украине, праздник ассоциируется с зеленым цветом, разливным пивом, виски, шумными компаниями и пабами. Поэтому многие заведения готовят на этот день что-то особенное для своих посетителей.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в четыре столичных паба – O’Connor’S, Подшоffе, Dorothy Pub и This is Пивбар.

По условиям проекта, у меня есть только 7 евро (220 грн). Давайте посмотрим, сколько пива можно выпить за эти деньги.

O’Connor’S

Ирландский паб O’Connor’S начал свою работу в 2010 году. Находится по адресу ул. Хорива, 15/8 (м. Контрактовая площадь). Заведение расположено в жилом доме, его легко найти по традиционному зеленому цвету Ирландии. График работы с 11:00 до 00:00.









Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 2 фотографии

В O’Connor’S два зала, которые содержат 200 посадочных мест. Интерьер заведения оформлен в классических коричневых оттенках – грубая кирпичная кладка, массивные столы, стулья и диваны, на стенах развешаны черно-белые картины, а также есть камин. Посетители могут поиграть в дартс.

























Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 6 фотографий

По залам развешаны телевизоры, а на сцене установлен большой проектор, поэтому в пабе можно посмотреть трансляцию футбольного матча или послушать выступление столичных групп каждую пятницу и субботу.

Приглушенный свет, тихая зарубежная музыка, но атмосферы Ирландии, я, честно говоря, не почувствовала.

В меню представлен большой выбор закусок и основных традиционных блюд, а также гарниры, салаты, бургеры, сэндвичи, блюда из птицы, рыбы, стейки, десерты и блюда для компании.

В арсенале заведения 17 сортов разливного пива (Ирландия, Германия, Франция, Украина, Дания), традиционный ирландский виски, классический алкоголь и коктейли.

Кстати, меню стоит обновить, так же, как и папку для счета, их потрепанное состояние только портит впечатление от заведения.

Без помощи официанта было трудно определиться с выбором пива, он охотно помог и рассказал о каждом сорте.

Свой выбор я остановила на пиве Гиннесс – самое известное в мире ирландское пиво, которое имеет настоящий ритуал правильного налива. Бокал также должен быть соответствующий – тюльпановидной формы, которая сужается в верхней части, а при наливании напитка образуется стойкая кремовая пена.

Пиво из жженого карамельного солода, жареного ячменя и хмеля с дымными нотками и оттенками кофе во вкусе, ему характерный темный коричневый цвет. Напиток довольно питкий, но послевкусие осталось горькое. Могу сказать, что особо мне пиво не понравилось.

К слову, в вечер воскресенья, когда я посетила бар, встретила в нем экс-исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун в компании друзей.

Цены в заведении от 16 грн. – за отварной рис, до 1325 грн. – за рыбную тарелку. Пиво от 25 грн. (0,3 л.) до 119 грн. (0,5 л.).

Традиционно в O’Connor’S будут праздновать День святого Патрика. Организаторы обещают развлекательную программу, которая начнется в 19:00. Также посетителей ждет живая музыка от группы Гурт-йо-гурт, традиционная праздничная лотерея с множеством призов и сертификатов на пиво.

Общая оценка заведения – 8\10

Подшоffе

Подшоffе находится по адресу ул. Пушкинская, 45/2 (м. Льва Толстого). Это двухэтажное заведение с четырьмя залами, которые отличаются интерьером и атмосферой друг от друга. У меня создалось впечатление, что каждый зал – это совершенно разные заведения.

VIP-зал находится на первом этаже, он рассчитан на восемь гостей – темные стены, нежно-розовые диваны, светлые столешницы и стулья. Все выглядит выдержано и минималистично.

Другие три зала находятся в подвале.

Ресторанный зал рассчитан на 30 посадочных мест, он оформленный в стиле прованс – абажурные лампы, лже-окна, круглые столы со скатертями, а потолок украшен тканью.

Кирпичный – интерьер этого зала оформлен в стиле лофт и рассчитан на 16 посадочных мест. Необработанные кирпичные и бетонные стены на которых прикреплены железные решетки, деревянные столы и подвесные люстры.

Большой пивной зал – по сравнению с другими, вероятно, в этом меньше всего думали об интерьере – обои в полоску, массивная мебель, диваны обтянуты кожзамом. По залу развешаны телевизоры, установлен проектор в центре помещения и небольшая сцена.

В этом зале чувствуется атмосфера настоящего мужского паба, где всегда транслируют спортивные матчи, а каждую пятницу и субботу играет живая музыка.





















Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 5 фотографий

Между залами в подвале размещена барная стойка, к сожалению, я попала в день ее переустановки, но бармен пообещал, что будет все красиво.

















Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 4 фотографии

Я выбрала столик в пивном зале. С обслуживанием в Подшоffе не так хорошо, как в O’Connor’S. Сначала я ждала 15 минут, пока у меня примут заказ, потом еще 30 минут, пока мне принесли не то, что я выбрала. В итоге, за своим единственным бокалом пива я пошла сама.

Странно, что в день, когда в баре была почти полная посадка, работал один официант.

В меню представлен широкий выбор закусок к пиву, блюд на сковороде, бургеров, салатов, домашних колбасок, стейков и гарниров.

Барная карта содержит 12 сортов бочкового пива (Германия, Украина, Бельгия, Испания и Шотландия), семь настоек собственного производства, вино и классический алкоголь.

Я заказала бокал бронзового Род Брау (украинская пивоварня RODBRAU) – напиток янтарного цвета с мелкозернистой пенкой, имеет не очень насыщенный, но приятный аромат.

Во вкусе ощущаются фруктовые и цветочные нотки, а также легкая карамель. Послевкусие умеренной хмелевой горечи, которое быстро исчезает. Довольно питкое и вкусное пиво. Могу сказать, что мне оно понравилось больше, чем Гиннесс в O’Connor’S.

Цены в Подшоffе от 33 грн. – за картофельное пюре, до 596 грн. – за доску для компании. Закуски к пиву стоят от 59 до 189 грн., а само пиво от 34 грн. (0,3 л) до 154 грн (1 л.).

Администратор заведения рассказала, что они не будут праздновать День святого Патрика, но если вы хотите обойтись без развлекательной программы и просто выпить с друзьями вкусного пива, то смело отправляйтесь в Подшоffе. Но не забудьте забронировать столик.

Общая оценка заведения – 8\10

Dorothy Pub

Dorothy Pub находится по адресу ул. Саксаганского 16\43 (м. Льва Толстого).













Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 3 фотографии

В заведении каждый день действуют различные предложения. Например, по понедельникам скидка на пиво -30%, по средам в Dorothy проводится игра Крокодил, в воскресенье в отдельном зале есть возможность поиграть компанией в Мафию, а каждые выходные проходят тематические вечеринки (flowers party, украинские вечерницы, большая стирка, вечер пива и другие) и звучит живая музыка.

К каждой тематической вечеринке зал украшают соответственно. Помещение маленькое и тесное, но атмосферное. Приглушенный свет с разноцветными огоньками, деревянные столы и стулья, небольшая барная стойка. В пабе транслируют топовые футбольные матчи.





















Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 5 фотографий

Администратор сказала, что в Dorothy хватит места для всех, а если доходит до танцев, то люди танцуют на столах и стульях.

Столы ждут ваших танцев, господа, – говорит посетительница Яна.

В меню представлен выбор закусок, бургеров, супов, салатов, гарниров и десертов. Также есть возможность заказать пивное меню на большую компанию, хоспер меню и горячие блюда.

Барная карта содержит 10 видов разливного пива, большой выбор классического алкоголя, шотов и коктейлей.

Я заказала авторское пиво Dorothy light – легкий сорт с характерным нежным ароматом хмеля и солода. Свежий и сухой вкус с легкой сладостью оставил приятное послевкусие. Пиво неплохое, но ничего особенного в нем не заметила.

В таком тематическом пабе, хотелось бы видеть какую-то оригинальную подачу, или хотя бы какие-то интересные бокалы.

Цены в пабе от 43 грн. – за картофельные дольки, до 799 грн. – за сет хоспер с овощами гриль, свиными ребрами и стейком рибай. Закуски к пиву стоят от 54 грн., само пиво от 33 грн. (0,3 л.) до 419 грн. (3 л.).

В Dorothy Pub уже начали праздновать День святого Патрика с розыгрыша четырех банок ирландского пива Гиннесс, об условиях которого можно узнать на странице заведения в Facebook.

Также в период с 1-17 марта есть возможность заказать бокал Гиннесс со скидкой 50%.

Уверена, что с такой организацией тематических вечеринок, День святого Патрика в Dorothy Pub вам запомнится. Но не забудьте забронировать столик заранее, мест немного.

Общая оценка заведения – 9\10

This is Пивбар

Заведений этой сети в Киеве четыре. Я отправилась в This is Пивбар на ул. Бассейная, 15.









Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 2 фотографии

Не могу не отметить внимательное отношение к клиентам в этом баре, уже с первой минуты я почувствовала себя желанным гостем.

Девушка, которая провела меня к свободному столику, спросила, какого официанта я бы предпочла – общительного или деликатного?

Пока общительный официант принимал мой заказ, он с помощью специального приложения передался на бар, поэтому ждала я его секунд 30.

В This is Пивбар три зала – большой, средний и малый. Интерьер оформлен в стиле лофт, помещения подсвечивается только висячими лампочками, поэтому освещение здесь темное. Между залами за стеклянной стеной находится охлаждающий аппарат для пива.





























Сытый в7. Как отпраздновать День святого Патрика в столице: обзор пабов / 7 фотографий

В заведении иногда проходят стендапы, а также транслируются футбольные матчи, кажется, что это идеальное место для того, чтобы поболеть за любимую команду.

Известно, что в других заведениях This is Пивбар проходят званые ужины, концерты различных групп, дегустации крафтового пива вместе с пивоварами и пивными сомелье, а также вечеринки.

В меню представлен широкий выбор блюд разных стран, This is к пивку, This is закуски, супы, салаты, наборы для компании, сковородки, колбаски и еще много всего вкусного.

Фишка This is Пивбар – собственный коптильный цех. Посетители могут заказать сети вяленого и копченого мяса.

Барная карта содержит широкий выбор пива (Украина, Германия, Чехия, Бельгия, Ирландия, Франция, Испания и Нидерланды), вина, коктейлей и классического алкоголя.

Бар, который обещает постоянно отслеживать и привозить в Украину все самое популярное из главных пивных стран мира. Бар, который дает ощущение реального гастрономического путешествия по заводу Мекка. Бар, который выводит украинскую пивную культуру на мировой уровень, – пишут в сети This is Пивбар.

Я заказала пиво This is Lager – золотистого цвета с ярко выраженной хмелевой горечью, на основе украинских ингредиентов. Мягкое, питкое и вкусное. Это было самое вкусное пиво из предыдущих трех.

Уверена, что каждый посетитель найдет в This is Пивбар пиво, которое ему понравится.

Цены в пивбаре от 37 грн. за свиную рульку в медовой глазури, до 365 грн. за ассорти колбасок. Закуски к пиву стоят от 63 грн., а пиво от 27 грн. (0,3 л.) до 211 грн. (1 л.).

Кстати, два раза в день, с понедельника по четверг в заведении наступают счастливые часы и топовые позиции по меню и бар становятся в разы дешевле.

Когда такой большой ассортимент пива и разнообразный выбор закусок, разве День святого Патрика может пройти плохо?

Общая оценка заведения – 9\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева