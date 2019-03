17 березня в Україні, як і в інших країнах світу, святкуватимуть День святого Патрика – покровителя Ірландії. Факти ICTV провели ревізію та підготували для вас підбірку столичних пабів, де можна весело провести традиційне Ірландське свято.

День святого Патрика вже давно святкується і в Україні, свято асоціюється з зеленим кольором, розливним пивом, віскі, галасливими компаніями та пабами. Тому багато закладів готують на цей день щось особливе для своїх відвідувачів.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила на ревізію до чотирьох столичних пабів – O’Connor’S, Подшоffе, Dorothy Pub та This is Пивбар.

За умовами проекту, в мене є лише 7 євро (220 грн). Давайте подивимось, скільки пива можна випити за ці гроші.

O’Connor’S

Ірландський паб O’Connor’S розпочав свою роботу в 2010 році. Він знаходиться за адресою вул. Хорива, 15/8 (м. Контрактова площа). Заклад розташований в житловому будинку, його легко знайти по традиційному зеленому кольору Ірландії. Графік роботи з 11:00 до 00:00.









В O’Connor’S два зали, які містять 200 посадочних місць. Інтер’єр закладу оформлено в класичних коричневих відтінках – груба цегляна кладка, масивні столи, стільці та дивани, на стінах розвішані чорно-білі картини, а також є камін. Відвідувачі мають змогу пограти в дартс.

























По залах розвішані телевізори, а на сцені встановлений великий проектор, тож в пабі можна подивитися трансляцію футбольного матчу або послухати виступ столичних груп кожної п’ятниці та суботи.

Приглушене світло, тиха зарубіжна музика, але атмосфери Ірландії, я, чесно кажучи, не відчула.

У меню представлено великий вибір закусок та основних традиційних страв, а також гарніри, салати, бургери, сендвічі, страви з птиці, риби, стейки, десерти та блюда для компанії.

В арсеналі закладу 17 сортів розливного пива (Ірландія, Німеччина, Франція, Україна, Данія), традиційний ірландський віскі, класичний алкоголь та коктейлі.

До речі, меню варто оновити, так само, як і папку для рахунку, їх пошарпаний стан тільки псує враження від закладу.

Без допомоги офіціанта було важко визначитись з вибором пива, він радо допоміг та розповів про кожен сорт.

Свій вибір я зупинила на пиві Гіннесс – найвідоміше у світі ірландське пиво, яке має справжній ритуал правильного наливання. Келих також має бути відповідний – тюльпановидної форми, яка звужується у верхній частині, а при наливанні напою утворюється стійка кремова піна.

Пиво з паленого карамельного солоду, смаженого ячменю і хмелю з димними нотками та відтінками кави в смаку, йому характерний темний коричневий колір. Напій доволі питкий, але післясмак залишився гіркий. Можу сказати, що особливо мені пиво не сподобалося.

До речі, в вечір неділі, коли я відвідала бар, зустріла в ньому екс-виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун в компанії друзів.

Ціни в закладі від 16 грн. – за відварний рис, до 1325 грн. – за рибну тарілку. Пиво від 25 грн. (0,3 л.) до 119 грн. (0,5 л.).

Традиційно в O’Connor’S святкуватимуть День святого Патрика. Організатори обіцяють розважальну програму, яка почнеться о 19:00. Також на відвідувачів чекає жива музика від гурту Гурт-йо-гурт, традиційна святкова лотерея з безліччю призів та сертифікатів на пиво.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Подшоffе

Подшоffе знаходиться за адресою вул. Пушкінська, 45/2 (м. Льва Толстого). Це двоповерховий заклад, який містить чотири зали, які відрізняються інтер’єром та атмосфері один від одного. В мене створилося враження, що кожен зал – це зовсім різні заклади.

VIP-зал знаходиться на першому поверсі, він розрахований на вісім гостей – темні стіни, ніжно-рожеві дивани, світлі стільниці та стільці. Все виглядає витримано та мінімалістично.

Інші три зали знаходяться в підвалі.

Ресторанний зал розрахований на 30 посадочних місць, він оформлений у стилі прованс – абажурні лампи, лже-вікна, круглі столи зі скатертинами, а стеля прикрашена тканиною.

Цегляний – інтер’єр цього залу оформлений у стилі лофт та розрахований на 16 посадочних місць. Необроблені цегляні та бетонні стіни на яких прикріплені залізні решітки, дерев’яні столи та підвісні люстри.

Великий пивний зал – в порівнянні з іншими, певно, у цьому найменше думали про інтер’єр – шпалери в смужку, масивні меблі, дивани обтягнуті кожзамом. По залу розвішані телевізори, встановлений проектор у центрі приміщення та невелика сцена.

В цьому залі відчувається атмосфера справжнього чоловічого пабу, де завжди транслюють спортивні матчі, а кожну п’ятницю та суботу грає жива музика.





















Між залами у підвалі розміщена барна стійка, на жаль, я потрапила в день її перевстановлення, але бармен пообіцяв, що буде гарно.

















Я обрала столик у пивному залі. З обслуговуванням у Подшоffе не так добре, як в O’Connor’S. Спочатку я чекала 15 хвилин, поки в мене приймуть замовлення, потім ще 30 хвилин, поки мені принесли не те, що я обрала. В підсумку, за своїм єдиним келихом пива я пішла сама.

Дивно, що в день, коли в барі була майже повна посадка, працював один офіціант.

У меню представлений різноманітний вибір закусок до пива, страв на пательні, бургерів, салатів, домашніх ковбасок, стейків та гарнірів.

Барна карта містить 12 сортів бочкового пива (Німеччина, Україна, Бельгія, Іспанія та Шотландія), сім власно виготовлених настоянок, вино та класичний алкоголь.

Я замовила келих бронзового Род Брау (українська пивоварня RODBRAU) – напій бурштинового кольору з дрібнозернистою пінкою, має не дуже насичений, але приємний аромат.

У смаку відчуваються фруктові та квіткові нотки, а також легка карамель. Післясмак помірної хмелевої гіркоти, який швидко зникає. Доволі питке та смачне пиво. Можу сказати, що мені воно сподобалося більше, ніж Гіннесс в O’Connor’S.

Ціни в Подшоffе від 33 грн. – за картопельне пюре, до 596 грн. – за дошку для компанії. Закуски до пива коштують від 59 до 189 грн., а саме пиво від 34 грн. (0,3 л) до 154 грн (1 л.).

Адміністратор закладу розповіла, що вони не будуть святкувати День святого Патрика, але якщо ви хочете обійтися без розважальної програми та просто випити з друзями смачного пива, то сміливо прямуйте в Подшоffе. Але не забудьте забронювати столик.

Загальна оцінка закладу – 8\10

Dorothy Pub

Dorothy Pub знаходиться за адресою вул. Саксаганського 16\43 (м. Льва Толстого).













У закладі кожного дня діють різні пропозиції. Наприклад, щопонеділка знижка на пиво -30%, щосереди в Dorothy проводиться гра Крокодил, щонеділі в окремому залі є змога пограти компанією в Мафію, а кожні вихідні проходять тематичні вечірки (flowers party, українські вечорниці, велике прання, вечір пива та інші ) та звучить жива музика.

До кожної тематичної вечірки зал прикрашають відповідно. Приміщення маленьке та тісне, але атмосферне. Приглушене світло з різнокольоровими вогниками, дерев’яні столи та стільці, невелика барна стійка. У пабі транслюють топові футбольні матчі.





















Адміністратор сказала, що в Dorothy вистачить місця для всіх, а якщо доходить до танців, то люди танцюють на столах та стільцях.

Столи чекають ваших танців, панове, – каже відвідувачка Яна.

У меню представлений вибір закусок, бургерів, супів, салатів, гарнірів та десертів. Також є можливість замовити пивне меню на велику компанію, хоспер меню та гарячі страви.

Барна карта містить 10 видів розливного пива, великий вибір класичного алкоголю, шотів та коктейлів.

Я замовила авторське пиво Dorothy light – легкий сорт з характерним ніжним ароматом хмелю і солоду. Свіжий і сухий смак з легкою солодкістю залишив приємний післясмак. Пиво непогане, але нічого особливого в ньому не відчулося.

У такому тематичному пабі, хотілось би бачити якусь оригінальну подачу, або хоча б якісь цікаві келихи.

Ціни в пабі від 43 грн. – за картопляні дольки, до 799 грн. – за сет хоспер з овочами гриль, свинячими ребрами та стейком рібай. Закуски до пива коштують від 54 грн., саме пиво від 33 грн. (0,3 л.) до 419 грн. (3 л.).

У Dorothy Pub вже почали святкувати День святого Патрика з розіграшу чотирьох банок ірландського пива Гіннесс, про умови якого можна дізнатися на сторінці закладу в Facebook.

Також у період з 1-17 березня є змога замовити келих Гіннесс зі знижкою 50%.

Впевнена, що з такою організацією тематичних вечірок, День святого Патрика в Dorothy Pub вам запам’ятається. Але не забудьте забронювати столик завчасно, місць небагато.

Загальна оцінка закладу – 9\10

This is Пивбар

Закладів цієї мережі в Києві чотири. Я відправилася в This is Пивбар на вул. Басейна, 15.









Не можу не відзначити уважне ставлення до клієнтів в цьому барі, вже з першої хвилини я відчула себе бажаним гостем.

Дівчина, яка провела мене до вільного столика, запитала, якому офіціанту я б віддала перевагу – товариському або делікатному?

Поки товариський офіціант приймав моє замовлення, воно за допомогою спеціального додатку передалося на бар, тому чекала я його секунд 30.

У This is Пивбар три зали – великий, середній та малий. Інтер’єр оформлено у стилі лофт, приміщення підсвічується лише висячими лампочками, тож освітлення тут доволі темне. Між залами за скляною стіною знаходиться охолоджувальний апарат для пива.





























У закладі іноді проходять стендапи, а також транслюються футбольні матчі, здається, що це ідеальне місце для того, щоб повболівати за улюблену команду.

Відомо, що в інших закладах This is Пивбар проходять звані вечері, концерти різних гуртів, дегустації крафтового пива разом з пивоварами і пивними сомельє та вечірки.

У меню представлений різноманітний вибір страв різних країн, This is до пивка, This is закуски, супи, салати, набори для компанії, пательні, ковбаски та ще багато чого смачного.

Фішка This is Пивбар – власний коптильний цех. Відвідувачі мають змогу замовити сети в’яленого та копченого м’яса.

Барна карта містить широкий вибір пива (Україна, Німеччина, Чехія, Бельгія, Ірландія, Франція, Іспанія та Нідерланди), вина, коктейлів та класичного алкоголю.

Бар, який обіцяє постійно відстежувати і привозити в Україну все найпопулярніше з головних пивних країн світу. Бар, який дає відчуття реальної гастрономічної подорожі по заводу Мекка. Бар, який виводить українську пивну культуру на світовий рівень, – пишуть у мережі This is Пивбар.

Я замовила пиво This is Lager – золотистого кольору з яскраво вираженою хмільною гіркотою, на основі українських інгредієнтів. М’яке, питке та смачне. Це було найсмачніше пиво з попередніх трьох.

Впевнена, що кожен відвідувач знайде у This is Пивбар пиво, яке йому сподобається.

Ціни в пивбарі від 37 грн. – за свинячу рульку в медовій глазурі, до 365 грн. – за асорті ковбасок. Закуски до пива коштують від 63 грн., а пиво від 27 грн. (0,3 л.) до 211 грн. (1 л.).

До речі, два рази на день, з понеділка по четвер у закладі наступають щасливі години і топові позиції з меню та бару стають в рази дешевше.

Коли є такий великий асортимент пива та різноманітний вибір закусок, хіба ж День святого Патрика може пройти погано?

Загальна оцінка закладу – 9\10

Каріна Зуєва