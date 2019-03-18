Кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону.

Кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул в интервью известному журналисту Дмитрию Гордону описал малоизвестный факт своей биографии. В 2014 году Вилкул узнал, что его друг из Кривого Рога, подполковник Национальной гвардии Александр Пискун тяжело ранен в бою под Лисичанском, повредил позвоночник и в бессознательном состоянии попал в плен.

Пискуна показали по российскому телевидению как самого высокопоставленного (на тот момент) украинского военнослужащего, которого захватили в “ЛНР”. Узнав об этом, Вилкул сразу решил ехать освобождать Пискуна.

– Мы взяли скорую помощь, нашли контакт в больнице в Лисичанске и проехали под обстрелом через все блокпосты, рассказывая, что мы едем забирать роженицу и перевозить ее в Северодонецк, – рассказал Александр Вилкул.

Несмотря на все риски, операция удалась. Потом уже с территории, контролируемой Украиной, раненого доставили вертолетом в больницу Днепра. И это спасло ему жизнь.

– Слава Богу, жив-здоров. Было страшновато, там все стреляло и взрывалось. Но мы своих не бросаем, – добавил Вилкул.

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Лидер оппозиции также откровенно прокомментировал предвыборную кампанию действующего президента Петра Порошенко и своего земляка из Кривого Рога Владимира Зеленского.

Напомним, Александр Вилкул встретился с предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим Онуфрием.

Фото: Александр Вилкул