Кандидат в президенти від Опозиційного блоку Олександр Вілкул дав інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Гордону.

Кандидат в президенти від Опозиційного блоку Олександр Вілкул в інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Гордону описав маловідомий факт своєї біографії. У 2014 році Вілкул дізнався, що його друг з Кривого Рогу, підполковник Національної гвардії Олександр Піскун важко поранений в бою під Лисичанськом, пошкодив хребет і в несвідомому стані потрапив в полон.

Піскуна показали по російському телебаченню як найвисокопоставленішого (на той момент) українського військовослужбовця, якого захопили в “ЛНР”. Дізнавшись про це, Вілкул відразу вирішив їхати звільняти Піскуна.

– Ми взяли швидку допомогу, знайшли контакт в лікарні в Лисичанську і проїхали під обстрілом через всі блокпости, розповідаючи, що ми їдемо забирати породіллю і перевозити її в Сєвєродонецьк, – розповів Олександр Вілкул.

Незважаючи на всі ризики, операція вдалася. Потім вже з території, контрольованої Україною, пораненого доставили вертольотом в лікарню Дніпра. І це врятувало йому життя.

– Слава Богу, живий-здоровий. Було страшнувато, там все стріляло і вибухало. Але ми своїх не кидаємо, – додав Вілкул.

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Лідер опозиції також відверто прокоментував передвиборну кампанію чинного президента Петра Порошенка і свого земляка з Кривого Рогу Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Олександр Вілкул зустрівся з предстоятелем Української православної церкви Блаженнішим Онуфрієм.

Фото: Олександр Вілкул