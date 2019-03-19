Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что на реализацию реформы Укроборонпрома необходимо полгода.

Кривонос в эфире Свободы слова на ICTV отметил, что именно столько времени нужно на перезагрузку работы Укроборонпрома, если Верховная Рада в кратчайшие сроки рассмотрит предложенный законопроект.

– Если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект, и по результатам того аудита, который будет проведен, для реформирования Укроборонпрома нужно до полугода, – заверил заместитель секретаря СНБО.

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Президент Перо Порошенко, в свою очередь, отметил, что он имеет право определить этот документ как неотложный.

По его словам, это означает, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

Глава государства также напомнил, что с прекращением договора о ракетах малой и средней дальности (РМСД) открываются новые возможности для Украины.

– Потому что мы имеем соответствующие технологии и специалистов, мы имеем агрессию со стороны России. И с нашей стороны было бы безответственно не совершенствовать ракетные технологии, не увеличивать радиус действия и точность ракет, – подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что уже отдал приказ предприятиям Укроборонпрома активизировать подготовку к испытаниям соответствующих типов ракет.

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Ранее Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.