Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що на реалізацію реформи Укроборонпрому потрібно півроку.

Кривонос в ефірі Свободи слова на ICTV наголосив, що саме стільки часу потрібно на перезавантаження роботи Укроборонпрому, якщо Верховна Рада у найкоротші терміни розгляне запропонований законопроект.

– Якщо народні депутати у найкоротші терміни розглянуть і приймуть цей законопроект, і за результатами того аудиту, який буде проведено, для реформування Укроборонпрому потрібно до півроку, – запевнив заступник секретаря РНБО.

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Президент Перо Порошенко, у свою чергу, зазначив, що він має право визначити цей документ як невідкладний.

За його словами, це означає, що парламент зобов’язаний у найкоротші терміни його розглянути.

Глава держави також нагадав, що з припиненням договору про ракети малої і середної дальності (РМСД) відкриваються нові можливості для України.

– Бо ми маємо відповідні технології та фахівців, ми маємо агресію з боку Росії. І з нашого боку було б безвідповідально не вдосконалювали ракетні технології, не збільшувати радіус дії і точність ракет, – наголосив Порошенко.

Він повідомив, що вже віддав наказ підприємствам Укроборонпрому активізували підготовку до випробувань відповідних типів ракет.

Раніше Петро Порошенко заявив, що буде ініційовано проведення міжнародного аудиту Укроборонпрому.