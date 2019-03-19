Кандидат у президенти України Володимир Зеленський обіцяє озвучити ключову п’ятірку своєї команди до кінця другого туру виборів президента України.

Зеленський дав обіцянку назвати ключових людей зі своєї команди до кінця другого туру виборів 2019.

– Ми хочемо представити ключових людей до кінця другого туру, якщо ми туди пройдемо. За ніс водити людей не будемо – ми п’ятірку назвемо. Решту – там на це буде до президентських повноважень близько 2,5 місяців. Я вважаю, нам цього часу вистачить, щоб усіх знайти, – заявив Зеленський.

Про це він розповів на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями у Києві.

При цьому він заявив, що серед присутніх на зустрічі є ті люди, яких він бачить у своїй команді. Але додав, що знадобиться час для того, аби прийняти остаточне рішення.

– Я повинен з ними пожити – я не знаю, як можна по-іншому людей брати на роботу, – каже він.

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Джерело: Команда Зеленського

Фото: Команда Зеленського