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Факты / Украина

Азовский пакет – не последний: США думают над новыми санкция против РФ

После так называемого азовского пакета санкций США, введенных против России в ответ на атаку в Керченском проливе, Вашингтон с союзниками и партнерами изучает возможности для введения новых ограничений.

Санкції проти РФ

Заместитель помощника госсекретаря США, ответственный за связи со странами Восточной Европы и Кавказа, Джордж Кент заверил, что Соединенные Штаты не остановятся в санкционной политике против РФ – до полного восстановления территориальной целостности Украины.

В то же время представитель Госдепа отказался комментировать содержание обсуждений.

Напомним, 15 марта Минфин США в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе расширил санкции против РФ, добавив в черный список шесть человек и восемь юридических лиц.

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Ранее ЕС ввел индивидуальные санкции против восьми граждан России, причастных к атаке в Керченском проливе.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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