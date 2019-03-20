Після так званого азовського пакету санкцій США, запроваджених проти Росії у відповідь на атаку у Керченській протоці, Вашингтон із союзниками та партнерами вивчає можливості для введення нових обмежень.

Заступник помічника держсекретаря США, відповідальний за зв’язки з державами Східної Європи та Кавказу, Джордж Кент запевнив, що Сполучені Штати не зупиняться у санкційній політиці проти РФ – до повного відновлення територіальної цілісності України.

Водночас представник Держдепу відмовився коментувати зміст обговорень.

Нагадаємо, 15 березня Мінфін США у відповідь на російську агресію у Керченській протоці розширив санкції проти РФ, додавши до чорного списку шість осіб і вісім юридичних осіб.

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Раніше ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки в Керченській протоці.